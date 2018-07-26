Комиссия Федеральной антимонопольной службы России признала ООО «Адвокатофф» нарушившим закон о рекламе из-за использования компанией товарного знака Агентства по страхованию вкладов без согласия правообладателя. Об этом сообщается на сайте ФАС.

Как поясняется, госкорпорация «АСВ» обратилась в антимонопольное ведомство с жалобой на использование ее товарного знака в контекстной рекламе. Спорная реклама консультационных услуг распространялась в сервисе «Яндекс.Директ» в январе 2018 года со следующим содержанием: «1) «АСВ официальный сайт Москвы! Бесплатная горячая линия! Перейти»; 2) «…Помощь в выплатах АСВ вкладчикам банков! Консультация юриста бесплатно!..». При этом реклама сопровождалась графическим изображением, состоящим из элементов зарегистрированного товарного знака госкорпорации.

В то же время АСВ не давало согласия на использование этого товарного знака и своего наименования в рекламе, подчеркивают антимонопольщики.

Комиссия ведомства заключила, что в рекламе передается не соответствующая действительности информация о правах на использование чужих средств индивидуализации.



Компании «Адвокатофф» как рекламодателю, распространявшему недостоверную рекламу, предписано прекратить нарушение. Материалы дела переданы для возбуждения дела об административном правонарушении для назначения штрафа, указано в релизе ФАС.