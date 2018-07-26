Заложенные в региональных бюджетах льготы для пенсионеров можно сохранить за счет их привязки к возрасту, а не к выходу на пенсию. Такую инициативу в рамках изменения пенсионной системы партия «Единая Россия» обсуждает в регионах, рассказал руководитель думской фракции партии, заместитель председателя Государственной думы Сергей Неверов в ходе итогового брифинга фракции.

«Вы знаете, что у нас очень много существует региональных льгот для людей, которые вышли на пенсию в возрасте 55 и 60 лет. Естественно, с регионами мы сейчас обсуждаем то, как сохранить эти льготы по возрасту, а не по выходу на пенсию», — заявил Неверов, чьи слова приводятся в сообщении на сайте «Единой России».

Первый замруководителя фракции Андрей Исаев добавил, что об этом региональном решении говорят многие депутаты «Единой России». «На самом деле это дополнительных, с нашей точки зрения, средств не требует, они уже заложены в региональных бюджетах, но это тема, которую регионы могли у себя обсудить. И наши депутаты, когда поедут в регионы, перед региональными заксобраниями (поднимут эту тему), перед органами исполнительной власти такие вопросы поставят и будут обсуждать», — отметил он.



Кроме того, среди законодательных инициатив, работа над которыми будет продолжена в осеннюю сессию, — ратификация во втором и третьем чтении конвенции Международной организации труда, касающейся материального обеспечения пенсионеров, и работа над законопроектом, касающимся изменения параметров пенсионной системы. «Здесь предстоит большая работа над мерами по поддержке трудоустройства граждан предпенсионного возраста, мерами здравоохранения, мерами поддержки молодых специалистов, программами переобучения специалистов», — отметил Неверов.