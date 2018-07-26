Совет управляющих ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, передает собкор Банки.ру в Брюсселе. Ставка по депозитам осталась на уровне минус 0,4%, маржинальная ставка — 0,25%.

Ключевые процентные ставки ЕЦБ останутся на их текущем уровне по крайней мере до лета 2019 года, сообщил европейский регулятор.

Программа выкупа активов продлится до декабря 2018 года. До конца сентября 2018 года объем выкупа активов в рамках программы будет составлять 30 млрд евро в месяц. С октября по декабрь 2018 года ежемесячный объем покупок будет сокращен до 15 млрд.

Ранее в июле член совета управляющих ЕЦБ и глава Банка Франции Франсуа Виллеруа де Гало сообщил, что первое за долгое время повышение процентной ставки может произойти до начала лета 2019 года, после того как в декабре закончится программа покупки активов ЕЦБ.