Публикация квартального отчета и негативные прогнозы аналитиков привели к обвалу стоимости акций Facebook, пишет MarcetWatch. Финансовые потери ее основателя, Марка Цукерберга, по оценкам Bloomberg, могут составить почти 17 млрд долларов.

Негативное влияние на стоимость акций оказали данные о снижении темпов роста выручки крупнейшей в мире социальной сети. Согласно данным отчета, чистая прибыль компании составила 5,12 млрд долларов по сравнению с 3,89 млрд долларов за аналогичный период прошлого года. В то же время размер выручки Facebook за квартал (13,04 млрд долларов), несмотря на рост, оказался ниже ожидаемого.

Обвал акций подогрели негативные прогнозы по темпам роста прибыли. Подобную оценку высказал финансовый директор интернет-гиганта Дэвид Вейнер. «Наши общие темпы роста выручки будут продолжать замедляться во второй половине 2018 года, и мы ожидаем, что наши темпы роста выручки будут ниже в третьем и четвертом кварталах по сравнению с предыдущими отчетными периодами», — приводит издание заявление топ-менеджера.

По оценкам Bloomberg, падение стоимости акций компании лишило ее основателя, Марка Цукерберга, 16,8 млрд долларов. Если снижение стоимости продолжится после открытия торгов в четверг, 26 июля, он лишится третьего места в списке богатейших людей планеты по версии агентства и опустится на шестое.

Третьего места в рейтинге богатейших людей планеты по версии Bloomberg Цукерберг достиг лишь несколько недель назад, в начале июля. Тогда состояние основателя Facebook агентство оценило в 81,6 млрд долларов, однако на фоне роста стоимости принадлежащих активов к 25 июля состояние Цукерберга увеличилось уже до 86,6 млрд долларов, следует из обновляемой версии рейтинга.