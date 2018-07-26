Чистая прибыль Visa, одной из двух крупнейших в мире компаний по обслуживанию банковских карт, по итогам первых девяти месяцев 2017/18 финансового года (завершились 30 июня) выросла в 1,6 раза, до 7,456 млрд долларов, сообщается в отчетности компании. Об этом сообщает «Прайм».

В пересчете на одну обыкновенную акцию разводненная прибыль компании составила 3,19 доллара против 1,9 доллара в отчетном периоде в прошлом фингоду. Выручка Visa в указанном периоде выросла на 12,4% и составила 15,175 млрд долларов.

Чистая прибыль Visa Inc по итогам III квартала 2017/18 финансового года увеличилась на 13%, составив 2,329 млрд долларов. В пересчете на одну обыкновенную акцию разводненная прибыль компании составила 1 доллар против 0,86 доллара годом ранее. Выручка возросла на 15% — до 5,24 млрд долларов.

Компания отмечает, что рост объема платежей в III квартале составил 11%. По итогам текущего фингода Visa ожидает роста выручки не менее чем на 10%.