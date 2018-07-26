Чистая прибыль «Яндекса» по US GAAP за II квартал выросла на 857% в годовом выражении и составила 33,3 млрд рублей (531,1 млн долларов), говорится в сообщении компании. В нем отмечается, что такая динамика связана в основном с эффектом от деконсолидации «Яндекс.Маркета», который составил 28 млрд рублей.

Консолидированная выручка компании увеличилась по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом на 34% до 29,7 млрд рублей (472,8 млн долларов).

Скорректированная чистая прибыль увеличилась по сравнению со II кварталом 2017 года на 27% до 5,1 млрд рублей (80,9 млн долларов), скорректированный показатель EBITDA вырос на 23% до 8,8 млрд рублей (140,9 млн долларов).

При этом без учета «Яндекс.Маркета» выручка выросла по сравнению с аналогичным показателем за II квартал 2017 года на 39% до 29,4 млрд рублей (467,7 млн долларов), чистая прибыль — на 67% до 5,3 млрд рублей (84,4 млн долларов).