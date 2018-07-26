По итогам первого полугодия совокупная чистая прибыль банков Татарстана превысила 3,7 млрд рублей. Это на 56% или 1,3 млрд больше, чем в январе-июне 2017 года, когда республиканские кредитные организации заработали 2,4 млрд рублей, свидетельствует отчетность 14 банков, которую проанализировал TatCenter .

Самую большую посленалоговую прибыль в январе-июне 2018 года получили банки «Ак Барс» — 1,3 млрд рублей, «Аверс» — 1,09 млрд и Татсоцбанк — 436,6 млн рублей.

Самый большой отрицательный финансовый результат в январе-июне зафиксировал «ИК Банк» в размере 63,8 млн рублей, чистый убыток Алтынбанка превысил 46 млн рублей.

В годовом выражении прибыльность бизнеса удалось сохранить банкам: «Ак Барс», положительный финансовый результат которого по сравнению с первым полугодием 2017 года вырос на 276%, «Девон-Кредит» (+10,6%), «Энергобанк» (+41%), Банк Казани (+203%), «Акибанк» (+1,6%), КамКомБанк (+219%), Автоградбанк и «Заречье» (+4%).

В минус по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сработали банки: «Аверс», чистая прибыль которого сократилась на 2,2%, Татсоцбанк (-18%), АвтоКредитБанк (-63%), Алтынбанк, «ИК Банк» (-16%).