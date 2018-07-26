Банкиры, стремясь простимулировать программы накоплений на первоначальный взнос по ипотеке, предлагают закрепить основные аспекты в законодательстве. В четверг ассоциация банков «Россия» обсудит с участниками рынка и заинтересованными ведомствами проект закона о стимулировании жилищных сбережений, пишет «Коммерсант».

«Жилищные сбережения позволят накапливать средства для оплаты квартиры, внесения на счета эскроу, — говорит глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. — Тем самым будет стимулирован спрос на строящееся жилье и ипотеку».



Законопроект определяет, что по договору жилищных сбережений гражданин в течение определенного времени (три – семь лет) ежемесячно вносит на вклад денежные средства, на которые начисляются небольшие проценты (1–2% годовых). При этом гражданин не может требовать у банка возврата суммы сбережений до истечения срока вклада. После истечения срока накопления гражданин получает сумму сбережений и одновременно заключает с банком договор ипотеки по льготной процентной ставке.



Банк вправе отказаться от заключения с клиентом договора ипотеки «при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что кредит не будет возвращен в срок, если такие обстоятельства не были известны банку при заключении договора жилищных сбережений». При этом регионы будут определять параметры субсидирования таких программ. Страховое возмещение Агентства по страхованию вкладов (АСВ) по данному виду вкладов предлагается увеличить до 10 млн рублей.

В ЦБ проект закона на рассмотрение не поступал, но его представители приглашены на обсуждение в ассоциацию «Россия».

В банках отмечают, что участие в таких программах выгодно для кредитных организаций. При этом банкиры признают, что система накоплений предполагает долгосрочную стабильную ситуацию на рынке финансовых услуг и в экономике.

