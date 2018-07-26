Банк «Уралсиб» открыл для ГК «Интерлизинг» возобновляемую кредитную линию в размере 5 млрд рублей. Об этом сообщили в «Интерлизинге», напомнив, что банк является стратегическим партнером группы.

Срок действия кредитной линии — десять лет. Полученные средства будут направлены на финансирование лизинговых сделок в рамках продукта «Экспресс», уточняет лизингодатель.

«Продукт «Экспресс» покрывает потребности в лизинге компаний малого и среднего бизнеса по приоритетным направлениям: лизинг легкового транспорта, грузовых автомобилей, строительной и специальной техники, а также оборудования», — поясняется в релизе.



Там уточняется, что общий объем профинансированных «Уралсибом» сделок ГК «Интерлизинг» в первом полугодии 2018 года превысил 2,8 млрд рублей.