Страховое возмещение вкладчикам Тагилбанка (Нижний Тагил Свердловской области), в том числе индивидуальным предпринимателям, будет выплачивать Сбербанк , а клиентам Южного Регионального Банка (Ростов-на-Дону), также включая ИП, — Россельхозбанк. Сообщения о результатах конкурсов по отбору банков-агентов для выплат вкладчикам двух рухнувших банков опубликованы на сайте АСВ.

Прием заявлений на компенсации и сами выплаты начнутся с 1 августа 2018 года.

Официальные сообщения с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будут размещены 31 июля на сайте АСВ и 1 августа в «Областной газете» (по Тагилбанку) и в газете «Аргументы и факты на Дону» (по ЮРБ).



Лицензии у Тагилбанка и ЮРБ были отозваны 20 июля текущего года.