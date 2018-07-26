Платформа электронных платежей «Яндекс.Деньги» и инвесткомпания FinEx запускают онлайн-сервис микроинвестирования Yammi, сообщили РБК в «Яндекс.Деньги». При небольших вложениях весь доход уйдет на комиссии, считают эксперты.



Средства клиентов на основе автоматизированного управления портфелем будут вкладываться только в паи Exchange Traded Funds (ETF) — биржевых инвестиционных фондов. Как правило, ETF создаются на основе фондовых индексов — как общерыночных (S&P, NASDAQ, РТС), так и специально рассчитанных (например, индекс долларовых еврооблигаций российских компаний).

Партнер «Яндекс.Денег» — FinEx сейчас является провайдером 12 биржевых ETF, торгуемых на Московской бирже как иностранные ценные бумаги.

Выбор фонда будет зависеть от отношения клиента к риску, пояснили в «Яндекс.Деньгах». Пользователь определяет начальную сумму (не меньше 5 тыс. рублей) и срок инвестирования (от одного года), а также размер ежемесячного пополнения портфеля (необязательно, но минимум 2 тыс. рублей).

Стартовая сумма для инвестирования — 5 тыс. рублей — это самый низкий порог входа на рынке личных инвестиций в России, утверждают в компании. Минимальный срок инвестирования определен как один год, но владелец портфеля может в любой момент закрыть его или частично вывести из него деньги. В таком случае доходность будет пересчитана только за тот период, в течение которого существовал портфель. За вывод денег на электронный кошелек комиссии не будет, а вывод на банковский счет будет стоить 3,5%. На сервисе пользователь по желанию может также открыть индивидуальный инвестиционный счет, позволяющий получать при определенных условиях налоговые льготы от государства.



Комиссия за использование Yammi будет списываться раз в квартал и составит 1,5% от стоимости портфеля в год, но не меньше 3,25 рубля в день. Таким образом, минимальная сумма, которую заплатит клиент сервиса по итогам года, — 1 186 рублей. Инвестору, вложившему 5 тыс. рублей, надо будет в год заработать минимум 20% инвестдохода для того, чтобы просто отбить комиссию в этом размере, говорит инвестиционный стратег БКС Максим Шеин. «Тот, кто умеет считать, поймет, что вкладываться просто с 5 тысячами рублей бессмысленно», — полагает эксперт.