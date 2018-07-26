Как сообщает Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекc, рубль перешел к восстановлению на фоне дальнейшего отступления доллара и удорожания нефти. Несмотря на раскорреляцию с черным золотом, наша валюта все же ощущает дополнительный прилив энтузиазма, когда в сырьевом сегменте господствуют покупатели.

«Учитывая, что на утренних торгах четверга доллар продолжает дешеветь, а нефть – расти, пара доллар/рубль продолжит падение с ближайшей целью на 62,75 рубля и далее – на 62,60 рубля, где проходит 50-дневная скользящая средняя», - прогнозирует эксперт.

«Мы не ожидаем заметного изменения курса рубля перед заседанием ЦБ РФ в пятницу. Вероятнее всего, что инвесторы будут проявлять осторожность», - комментирует Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital.

По мнению аналитика Алор Брокер Алексея Антонова, наибольшие угрозы для рублевых активов пока просматриваются со стороны нефти. Вчера Минэнерго США сообщило о сокращении запасов на 6,1 млн баррелей, в то время как аналитики прогнозировали снижение на 2,6 млн. При этом сам объем запасов достиг минимального значения с начала 2015 года.

«Пока все говорит и в пользу укрепления рубля. Локальным сопротивлением росту российской валюты выступит отметка 62,3 руб за доллар, а потом нижняя граница горизонтального канала 61,7 руб за доллар. Шансов выхода рубля из канала вниз нет практически никаких, поэтому покупки доллара против рубля в районе нижней границы канала будут оправданы», - поясняет Антонов.