Ольга Махова назначена на должность директора по инновациям Росбанка, а Дамиан Леклер возглавил департамент розничных продуктов и маркетинга Росбанка.

Махова будет заниматься управлением изменениями и координацией непрерывного инновационного развития и предпринимательского потенциала компаний группы Societe Generale в России. Также Махова она будет курировать выстраивание культуры инноваций; предоставление сервисов по разработке инновационных технологических продуктов «под ключ» и их внедрение; обеспечение трансформации процессов для внедрения инноваций; ускорение развития инициатив, касающихся новых технологий, говорится в сообщении банка.

Дамиан Леклер будет отвечать за развитие всего спектра розничных программ и услуг, включая кредитные и депозитные продукты, расчетно-кассовое обслуживание, инвестиционные инструменты и комиссионные агентские предложения, а также заниматься развитием CRM и маркетинговыми коммуникациями и исследованиями в профильной сфере.

В сферу его ответственности будет входить совершенствование программ во всех розничных сегментах, включая зарплатные проекты, премиальное обслуживание, совместные продукты компаний группы Societe Generale в России.