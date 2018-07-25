Неизвестный счастливчик, купивший билет лотереи Mega Millions в американском штате Калифорния, выиграл 522 млн долларов, сообщается на сайте лотереи.

«Поздравления Калифорнии, которая забирает домой пятый по величине джекпот в истории Mega Million», — прокомментировал итоги розыгрыша глава компании Гордон Меденица.

Уточняется, что билет был куплен в магазине в городе Сан-Хосе. Номера в билете совпали со всеми шестью выигрышными числами лотереи. Еще восемь счастливчиков угадали пять цифр и получат второй приз (от 1 млн до 3 млн долларов). В общей сложности выигрышными оказались более 3 млн билетов, включая главный джекпот.

Самый большой выигрыш в истории лотереи Mega Millions достиг суммы в 656 млн долларов. Он был разыгран в марте 2012 года, права на него заявили три победителя из Канзаса, Иллинойса и Мэриленда. Второй по величине выигрыш в 648 млн разделили между собой жители Калифорнии и Джорджии.

Третье место с большим отставанием занимает билет из Индианы, выигравший 536 млн долларов. Наконец, на четвертом месте оказался счастливчик из Нью-Джерси с выигрышем на сумму 533 млн.