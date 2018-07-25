За прошедшую неделю вкладчикам ПАО «Татфондбанк», пострадавшим в результате неправомерного расторжения договора банковского вклада и переводом денежных средств ИК «ТФБ Финанс», выплатили более 4 млн рублей.

Как сообщает TatCenter , всего прокурорами республики было направлено 255 исков на 349,8 млн рублей. Из них судом удовлетворено 234 иска на 311 млн рублей.

По данным прокуратуры РТ, по искам прокуроров 224 вкладчикам ПАО «Татфондбанк» выплачено 238 млн рублей. В настоящее время на стадии исполнения находятся 10 судебных актов о выплатах в пределах лимита страхового возмещения на сумму 10 млн рублей.