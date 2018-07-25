Саморегулируемая Ассоциация бирж виртуальных валют Японии (JVCEA), сформированная биржами криптовалют Японии, предлагает установить ограничения на объем заемных средств для трейдеров, участвующих в маржинальной торговле. Таким образом, предлагается разрешить инвесторам получать заемный капитал в объеме, не превышающем размеры их собственных депозитов в 4 раза.

JVCEA поясняет, что предложение направлено на защиту инвесторов, а необходимость его разработки обусловлена тем, что в настоящее время на местном рынке не действуют правила, которые определяли бы верхнюю границу для предоставления заемных капиталов лицам, интересующимся торговлей с плечом, сообщает Ttrcoin .

При этом Ассоциация допускает, что новые правила могут вызвать отток криптовалютных инвесторов. Чтобы это предотвратить, она намерена вводить ограничения постепенно и позволить биржам самостоятельно устанавливать лимиты на объем заемного капитала.