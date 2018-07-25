С 1 июля 2018 года в полном объеме вступили в силу требования ФЗ-161 «О национальной платежной системе». В соответствии с законом российские банки обязаны зачислять все зарплатные средства сотрудников бюджетных организаций на специальный (отдельный) счет, привязанный к картам «Мир» . Несмотря на это, все ранее выпущенные ВТБ карты как национальной, так и международных платежных систем остаются действующими, заявили Банки.ру в пресс-службе ВТБ.

В кредитной организации пояснили, что ВТБ провел автоматическую процедуру реализации требований закона, персонально информируя об этом клиентов.

«Всем сотрудникам бюджетных учреждений, которые обслуживаются в нашем банке, были своевременно выпущены карты «Мир». С 1 июля 2018 года зарплата данной категории клиентов продолжает поступать на действующий счет, связанный с картой «Мир», — заявили в ВТБ. — Карты международных платежных систем, ранее также привязанные к зарплатному счету сотрудника бюджетной сферы, доступны клиентам и продолжают действовать в полном объеме».

Следует отметить, что еще в 2017 году в пресс-службе ВТБ порталу Банки.ру рассказали, что зарплатным клиентам из бюджетной сферы карты «Мир» оформляются как дополнительные к счету карты на базе международных платежных систем. Карта «Мир» выпускается того же статуса, что и основная зарплатная. Например, если бюджетнику выдана «золотая» Visa, то и «Мир» в виде дополнительной карты тоже будет «золотым» (gold). При этом счет у обеих карт будет единый и номинирован он будет, как правило, в рублях. «В случае, если в банке работодатель открывает новый зарплатный проект, то работникам бюджетной сферы в рамках этого проекта будут выданы сразу две карты — международной и российской платежных систем; в случае если бюджетник уже обслуживался у нас и имел зарплатную карту одной из международных платежных систем, то мы просто довыпустим ему карту «Мир» к уже имеющемуся счету. При этом к одному счету в ВТБ 24 (ныне ВТБ. — Прим. ред.) можно выпустить до пяти (в зависимости от статуса карты) бесплатных дополнительных карт разных платежных систем для одного держателя. Статус зарплатной карты («классическая», «золотая», «платиновая», «Привилегия») зависит от объема ежемесячных поступлений на нее», — говорилось в официальном ответе от пресс-службы банка.

По сообщениям клиентов ВТБ, обратившихся сейчас к Банки.ру, до 1 июля 2018 года им пришли СМС-сообщения о том, что для карт международных платежных систем (МПС), привязанных к тому же счету, что и «Мир», будут открыты отдельные счета. Однако от блокировок это не спасло.

В «Народном рейтинге» портала Банки.ру с начала июля текущего года также периодически появляются отзывы, в которых клиенты-бюджетники жалуются на сбой при разделении карт «Мир» и карт МПС после вступления в силу обозначенных выше норм закона «О национальной платежной системе».

Клиентка ВТБ Наталья рассказала , что является держателем зарплатной карты. По ее словам, на работе пару лет назад всем оформили такие карты от ВТБ и также выдали к ним карты «Мир». Все выданные карты имели одинаковые счета, «то есть зарплата была и там, и там». Картой «Мир» Наталья практически не пользовалась, она лежала у нее дома. «Месяц назад я стала расплачиваться в ресторане за еду. И вдруг мне официант говорит, что операция отменена из-за отсутствия средств. Я еще раз прошу провести оплату, так как точно знаю, что еще вчера на карте была приличная сумма. Опять то же самое. Проходит СМС-уведомление, и там действительно написано, что нет средств. Баланс 00.00 рублей!!!! Представляете мое состояние, когда я это прочитала. Хорошо со мной были друзья, которые оплатили счет, — рассказывает форумчанка. — Наличные я не ношу с собой. Первым делом — мысль, что кто-то снял каким-то образом деньги. Поэтому сразу звоню в банк ВТБ, рассказываю ситуацию. На том конце меня сразу спрашивают: «У вас карта зарплатная?» «Да», — говорю я. И девушка спокойным голосом отвечает, что в соответствии с федеральным законом... все госслужащие получают теперь зарплату на карту «Мир». Ваши счета разделили, и теперь на той карте нулевой баланс, а на карте «Мир» — зарплата. И дальше спрашивает: «А разве вам уведомление не приходило?» Нет, конечно, не приходило!!!!»

Форумчанин Дмитрий под ником gleb_luc рассказывает, что в июне 2017 года сотрудники ВТБ две недели ходили к нему на работу и предупреждали о необходимости перехода на карту «Мир», поэтому ему даже пришлось несколько раз отсидеть в очередях в офисе банка, чтобы решить вопрос с начислением заработной платы.

В итоге Дмитрию завели новый счет и выдали карту «Мир», которой он пользовался около года. Но в начале июля 2018 года он получил СМС о блокировке счета и заморозке поступивших денежных средств. «Звоню в поддержку, и мне сообщают, что средства заморожены, так как по указанию ЦБ РФ от 05.07.2017 № 4449-у зачисления денежных средств должны производиться на карты национальной платежной системы «Мир»... А я чем пользовался последний год?!?! Китайской подделкой карты «Мир»?» — недоумевает форумчанин.

Объясняя сложившуюся на текущий момент ситуацию с клиентами из бюджетной сферы, которые недовольны блокировками, в ВТБ сообщили, что каждый случай необходимо рассматривать индивидуально, учитывая при этом и технические нюансы обслуживания.

В ВТБ также отметили, что все конкретные жалобы клиентов, о которых пришел запрос от Банки.ру, уже урегулированы банком. «Все средства по-прежнему находятся на привычных для клиентов счетах. Все ранее выпущенные карты (как национальной, так и международных платежных систем) остаются действующими. В случае утери карты «Мир» клиент может бесплатно получить ее в любом отделении ВТБ», — добавили в пресс-службе ВТБ.

Анна ДУБРОВСКАЯ, Banki.ru