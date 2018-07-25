Банк ВТБ стал лидером по приросту капитала среди банков из топ-100 по активам по итогам первого полугодия 2018 года, свидетельствуют данные Банки.ру.

Согласно данным финансового рейтинга портала Банки.ру, совокупный объем собственных средств (капитала) кредитных организаций по итогам первого полугодия вырос примерно на 575,7 млрд рублей, или 6,4%, составив на 1 июля 2018 года около 9,6 трлн рублей.

По итогам первого полугодия 2018 года прирост собственного капитала показали 285 кредитных организаций, или около 54,4% от представленных в рэнкинге.

Среди банков, входящих в топ-100 по размеру активов, самый значительный прирост собственных средств в абсолютном значении за январь — июнь показали ВТБ (плюс 322,7 млрд рублей, или 30,4%; данный рост в основном обеспечен за счет завершения процедуры присоединения ВТБ 24 к материнскому банку), Промсвязьбанк (плюс 228,5 млрд; рост в основном обеспечен за счет докапитализации со стороны Фонда консолидации банковского сектора), Бинбанк (плюс 108,2 млрд; на начало года банк имел отрицательный капитал в размере 36,3 млрд рублей), Альфа-Банк (плюс 84,6 млрд, или 25,3%) и Сбербанк (плюс 77,6 млрд рублей, или 2,1%).

По итогам первого полугодия 2018 года сокращение собственных средств продемонстрировали 239 кредитных организаций, или 45,6% от представленных в рэнкинге.



Наиболее существенное уменьшение капитала по итогам января — июня среди банков, входящих в топ-100 по размеру активов, в абсолютном выражении показали проходящие процедуры финансового оздоровления Банк АВБ (минус 220,2 млрд рублей, или 3 425,9%), «Российский Капитал» (минус 35,9 млрд, или 116,2%), Рост Банк (минус 35,5 млрд, или 8,9%), НБ «Траст» (минус 32,5 млрд рублей, или 16,9%) и Азиатско-Тихоокеанский Банк (минус 14 млрд, или 121,2%).