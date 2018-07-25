Банк ВТБ предлагает предодобренные кредиты для малого бизнеса в рамках программы «В один клик» не только в рамках эквайринга, но и зарплатных проектов и расчетно-кассового обслуживания. Программа доступна в мобильном приложении и интернет-банке «ВТБ Бизнес Онлайн».

Предодобренный кредит в размере до 5 млн рублей предлагается по ставке от 13,5% на срок до трех лет. Также возможно оформление овердрафта с максимально возможным лимитом до 5 млн рублей по ставке 14% на срок до двух лет, говорится в сообщении ВТБ.

По словам руководителя департамента малого бизнеса — старшего вице-президента банка ВТБ Спартака Солонина, для удобства и мобильности клиентам банк постоянно расширяет возможности кредитования, в том числе запуская предодобренные кредитные решения и дистанционное оформление кредитной сделки.