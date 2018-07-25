ВТБ запустил обновленную версию функционала сайта, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Посетителям ресурса доступны новые возможности по конвертации валют, выбору и приобретению монет из драгметаллов, запущен сервис автоматического формирования местоположения банкоматов и отделений с использованием «Яндекс.Карт». Также добавлен раздел со специальными предложениями от партнеров банка», — говорится в сообщении ВТБ.

В раздел «Курсы валют» добавлен конвертор, позволяющий клиенту произвести пересчет одной валюты в другую. Автоматическая подгрузка информации на страницу производится из программы Z-Rates – мастер-системы для расчета и распространения обменных курсов валют и драгоценных металлов.



Весь ассортимент предлагаемых банком монет клиенты теперь могут изучить в разделе «Монеты из драгметаллов». Приобрести понравившиеся монеты можно в одном из офисов ВТБ.

В разделе «Отделения и банкоматы» обновлена карта с доступными офисами и устройствами самообслуживания. Сервис позволяет клиентам проложить на «Яндекс.Картах» кратчайший маршрут до необходимой точки.