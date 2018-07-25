Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с коллегами из УФСБ региона изъяли крупную сумму денег у подозреваемой в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщается на сайте МВД.

«Мероприятия проходили в рамках уголовного дела, возбужденного в ноябре прошлого года следователями ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации. В ходе обысков в офисных помещениях и по месту проживания одной из подозреваемых, жительницы города Санкт-Петербурга, обнаружена и изъята документация, свидетельствующая о противоправной деятельности, а также денежные средства в сумме 417 миллионов рублей, 48 тысяч долларов США и 60 тысяч евро», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.



В отношении фигурантки судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий по установлению дополнительных эпизодов ее противоправной деятельности, а также выявлению возможных соучастников продолжается.