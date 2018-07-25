По факту кражи более 6 млн рублей из ячейки Россельхозбанка возбуждено уголовное дело, сообщили РБК источники в ГУ МВД по Москве и в территориальном отделе полиции.

Как рассказали собеседники РБК, в правоохранительные органы обратился главный специалист-операционист Россельхозбанка, который сообщил о краже по району Красная Пресня из банковской ячейки. Сотрудниками полиции установлено, что в период со 2 по 23 июля неизвестный, подобрав ключи к банковской ячейке, расположенной в отделении Россельхозбанка, совершил кражу денег в сумме 6 млн 325 тыс. рублей, принадлежащих директору IT-компании. 24 июля по факту кражи следственным отделом ОМВД по Пресненскому району Москвы возбуждено уголовное дело.