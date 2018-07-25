Значения обязательных нормативов в июне нарушили 19 банков. Об этом свидетельствуют данные отчетности, размещенной на сайте Банка России. Отметим, что 17 банков, нарушивших нормативы, находятся в процессе финансового оздоровления, а у одного из них впоследствии была отозвана лицензия.

Екатеринбургский Уралтрансбанк становится нарушителем нормативов 16-й месяц подряд. В июне на протяжении 19 дней банком не выполнялись все нормативы достаточности капитала: норматив достаточности собственных средств (Н1.0), норматив достаточности базового капитала (Н1.1), норматив достаточности основного капитала (Н1.2), а также норматив финансового рычага (Н1.4).

Тагилбанк в июне на протяжении 23 дней не соблюдал требования норматива достаточности основного капитала (Н1.2), при этом на отчетную дату значение норматива составило 6,3% при установленном минимуме в 6%. Уже в июле ЦБ РФ принял решение об отзыве у банка лицензии.

Московский Плюс Банк нормативов в июне не нарушал, однако на протяжении шести дней допускал снижение норматива достаточности базового капитала Н1.1 ниже отметки в 5,125%, что отдельно отмечается регулятором в отчетности.

В список нарушителей нормативов традиционно попали и кредитные организации, проходящие процедуру санации.

С полным перечнем банков и нарушенными ими нормативами можно ознакомиться в приведенной ниже таблице.

Значения в ячейках — количество дней в июне, на протяжении которых кредитная организация нарушала тот или иной норматив.

Цветом в таблице выделены банки, проходящие процедуру финансового оздоровления.

По закону ЦБ имеет право не применять меры воздействия к банкам, находящимся в процессе санации.