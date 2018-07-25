США исключили бывшую «дочку» БМ-Банка — Эстонский Кредитный Банк (ЭКБ, Eesti Krediidipank) — из санкционного списка, куда вносят фигурантов в связи с ситуацией на Украине, следует из сообщения об обновлении списка на сайте американского минфина.

Эстонский Кредитный Банк на момент введения санкций против него в 2016 году почти на 60% принадлежал российскому БМ-Банку из группы ВТБ. Впервые БМ-Банк попал под американские санкции в 2014 году. Они ограничивали сделки предприятий и частных лиц США с попавшими под санкции российскими банками.

В 2017 году эстонский Inbank совместно с Coop Eesti выкупили у БМ-Банка 59,7% акций ЭКБ.