По данным сервиса по поиску работы HeadHunter, средняя зарплата работников в сфере блокчейна и криптовалют упала на 40% в первом полугодии 2018 года. Если в прошлом году зарплата PR-директора подобного проекта достигала 800 тыс. рублей, то сейчас она составляет 400 тыс. рублей.

Разработчики программного обеспечения в прошлом году могли рассчитывать на зарплату в 600 тыс. рублей, а сейчас эта планка опустилась до 300 тыс. рублей. Меньше всего работодатели готовы платить аналитикам по ценным бумагам и менеджерам проектов — около 100 тыс. рублей в месяц, сообщают «Известия» .

При этом средняя зарплата в индустрии по итогам шести месяцев 2018 года оценивается в 169,5 тыс. рублей, хотя еще в конце второго полугодия 2017 года она достигала 292 тыс. рублей.

По мнению экспертов, снижение зарплат в криптоиндустрии связано с общим охлаждением интереса к цифровым активам. Это также отразилось и на стоимости криптовалюты.

По данным Росстата, средняя зарплата в России во второй половине 2017 года составляла 40,2 тыс. рублей, за январь–май 2018 года она выросла до 41,8 тыс. рублей. По данным Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ), в криптоиндустрии занято около 70 тыс. россиян.