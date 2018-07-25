В 2011 году бывший сотрудник Qiwi через терминалы самообслуживания компании получил 500 тысяч биткоинов (по нынешнему курсу свыше 4 млрд долларов), рассказал глава компании Сергей Солонин, не раскрыв личность бывшего сотрудника.

По словам Солонина, сотрудники обнаружили, что в магазинах, где нет людей, по ночам терминалы работают под большой нагрузкой и постоянно передают информацию. Выяснилось, что технический директор Qiwi установил на терминалы приложения для майнинга биткоинов и уже успел получить 500 тысяч монет, сообщает VC.ru .

Солонин потребовал вернуть намайненные биткоины, так как для их добычи использовались ресурсы компании, но техдиректор подал заявление об увольнении и покинул компанию. При этом фактически ущерба для компании не было: «прямого убытка нет, урона он не нанес — только арендодателям, которые где-то там платят за электричество».

Солонин дал распоряжение майнить на всех терминалах компании. Однако реализовать идею не удалось, так как к моменту восстановления приложений усложнился процесс добычи биткоинов и терминалы не могли справляться с этой задачей.