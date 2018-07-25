Облигации госдолга США являются ахиллесовой пятой страны, и Россия с Китаем целятся именно в нее. С таким утверждением выступило немецкое отделение портала Business Insider, передает ТАСС.

Как напоминает издание, Россия свела к минимуму свою роль в качестве кредитора США, сократив объем имеющихся у нее облигаций с 96 млрд до 15 млрд долларов, а недавно и вовсе выпала из списка крупнейших кредиторов. На то есть, как считает портал, несколько причин: ситуация с американскими санкциями породила подозрения в Москве, что последующая торговля этими бумагами будет под угрозой. «К тому же продажа облигаций госдолга США создает тенденцию к укреплению рубля», — указывает портал.

Прослеживается и общая линия России на диверсификацию валютных резервов: страна избавляется от доллара и вкладывает в золото, запасы которого в период с апреля по май 2018 года увеличились на 37 тонн. По мнению экспертов издания, это выглядит как «атака, целящаяся в ахиллесову пяту США», — несмотря на то, что американская экономика находится на подъеме, налоговая реформа, инициированная президентом страны Дональдом Трампом, предполагает высокий уровень государственных расходов. Это ведет к увеличению госдефицита, который, по оценкам специалистов Международного валютного фонда, вскоре перевалит за 1 трлн долларов.



По мнению издания, аналогичный шаг Китая, который является крупнейшим американским кредитором, стал бы ощутимым ударом для американской экономики. Потенциальная сила таких мер проявилась еще в январе, когда слухи о том, что Пекин может прекратить приобретение облигаций, «привели к взлету их процентной ставки». Однако, как отмечают эксперты издания, несмотря на то что данные меры представляют собой возможность отплатить за введение США пошлин на сталь и алюминий, ситуация не так проста, как кажется на первый взгляд. «Даже ограниченная продажа бумаг приведет к резкому давлению на их цену. В результате оставшиеся облигации в руках Пекина обесценятся, и он (Китай) нанесет вред самому себе», — заключили эксперты издания.