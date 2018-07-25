По итогам первого полугодия 2018 года банковская система РФ в целом получила порядка 634 млрд рублей прибыли, свидетельствуют данные, размещенным на сайте Банка России. За аналогичный период 2017 года банковский сектор получил совокупную прибыль в размере около 770,3 млрд рублей. При этом регулятор отмечает значительное влияние отрицательных показателей банков, проходящих процедуру санации с участием ФКБС. Без учета данных организаций прибыль банковского сектора составила порядка 880 млрд рублей.

Прибыль по итогам первого полугодия 2018 года в совокупном размере 1,0 трлн рублей получили 379 кредитных организаций. При этом отрицательный финансовый результат в размере 368,1 млрд рублей зафиксировали 145 кредитных учреждений.

Максимальную прибыль в абсолютном выражении по итогам первых шести месяцев 2018 года заработали следующие кредитные организации: Сбербанк России (397,8 млрд рублей), ВТБ (84,3 млрд рублей), проходящий процедуру финансового оздоровления Бинбанк (62,4 млрд рублей), Альфа-Банк (61,4 млрд рублей) и Газпромбанк (18,3 млрд рублей).

Если рассматривать динамику прибыли в июне (месяц к месяцу), то максимальную прибыль по итогам прошедшего месяца получил Сбербанк, величина прибыли которого превысила 69 млрд рублей. Также в пятерку лидеров по размеру прибыли по итогам июня вошли следующие банки: Банк «Советский» (31,1 млрд рублей), ВТБ (23,2 млрд рублей), Альфа-Банк (13,6 млрд рублей) и БМ-Банк (6,9 млрд рублей).

Максимальный убыток в абсолютном выражении по итогам первого полугодия 2018 года традиционно получили кредитные учреждения, находящиеся в процессе санации: Банк АВБ (-220,1 млрд рублей), НБ «Траст» (-45,0 млрд рублей), Рост Банк (-40,6 млрд рублей), Промсвязьбанк (-13,9 млрд рублей) и Азиатско-Тихоокеанский Банк (-9,7 млрд рублей).

Без учета банков находящихся на санации, максимальный отрицательный финансовый результат по итогам первой половины 2018 года зафиксировали следующие банки: Международный Финансовый Клуб (-2,8 млрд рублей), Абсолют Банк (-2,6 млрд рублей), Московский Индустриальный Банк (-2,1 млрд рублей), «Гарант-Инвест» и Москоммерцбанк (по -0,9 млрд рублей)

Лидерами по размерам убытков по итогам июня (месяц к месяцу) стали следующие кредитные организации: НБ «Траст» (-62,9 млрд рублей), Банк АВБ (-30,6 млрд рублей), Газпромбанк (-3,3 млрд рублей), Московский Кредитный Банк (-1,5 млрд рублей) и «Российский Капитал» (-1,4 млрд рублей).

Значительное влияние на финансовые результаты банков по-прежнему оказывают расходы, связанные с резервированием. За январь — июнь 2018 года остаток резервов на возможные потери по банковской системе увеличился на 6,6% (до 7,3 трлн рублей), при этом по итогам июня данный показатель продемонстрировал рост на 0,9%.