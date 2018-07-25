Русфинанс Банк предлагает оформление заявки на автокредит через официальный сайт. Новый сервис сокращает до нескольких минут процедуру предварительного одобрения кредитных условий для клиентов, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«При заполнении онлайн-заявки необходимо указать минимальный набор персональных данных, информацию о марке и модели автомобиля, его стоимость и размер первоначального взноса в рублях. Далее представитель Русфинанс Банка связывается с клиентом, рекомендует ему оптимальную кредитную программу и ближайший дилерский центр для подбора вариантов», — говорится в сообщении банка.

Скоринг онлайн-заявок экономит время заемщика и ускоряет кредитный процесс, отмечают в финорганизации.