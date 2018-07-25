Россияне в первые шесть месяцев 2018 года стали больше тратить на мобильную связь и Интернет , показал консенсус-опрос банков, проведенный «Известиями» . Средний платеж за телефонные услуги вырос на 6,2% и составил 426,8 рубля, а за Интернет — на 11,9% до 615,2 рубля. Это превысило инфляцию первого полугодия в 2,9 и 5,6 раза соответственно.



Инфляция за этот период составила 2,1%. По данным Росстата, услуги операторов и интернет-провайдеров дорожают не так быстро: в среднем за июнь абонентская плата за пакет услуг сотовой связи выросла на 2,9%, за мобильный Интернет — на 1,07%, за доступ к Интернету — на 0,24%.

Растут не столько тарифы, сколько объем потребляемых россиянами услуг. Как пояснили в МТС Банке, количество платежей мобильным операторам в 18 раз больше, чем интернет-провайдерам.

Так, сотовые операторы фиксируют рост выручки в расчете на одного абонента (ARPDU) на фоне увеличения потребления трафика. В «МегаФоне» в I квартале ARPDU вырос на 9,8% и составил 246 рублей, в Tele2 увеличился на 14,5% до 264 рублей, рассказали изданию в компаниях. Это происходит на фоне увеличения выручки от передачи данных, пояснили в «МегаФоне». Потребление данных абонентами (DSU) за I квартал выросло на 49,4%, или на 2,8 гигабайта, и достигло 8,6 гигабайта на человека, добавили в компании. Абоненты «Билайна» за I квартал почти вдвое увеличили потребление мобильного Интернета, однако спрос на голосовые услуги остается стабильным, отметили в пресс-службе компании. В пресс-службе МТС не ответили на вопросы о росте среднего чека за телефонные услуги.

Рост среднего платежа за Интернет может быть связан с двумя факторами: во-первых, дорогие тарифные планы с высокоскоростным Интернетом набирают популярность, во-вторых, клиенты чаще стали пользоваться услугами цифрового телевидения одного провайдера, полагают эксперты. Кроме того, на фоне распространения мобильного Интернета пользователям нужно больше трафика, и они выбирают тариф подороже.