В Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении группы, участники которой пытались похитить у пенсионера 200 тыс. долларов со счета в банке. Дело о мошенничестве передано в суд, сообщает пресс-служба МВД России.



В ходе предварительного следствия установлено, что в сентябре прошлого года двоим жителям Липецкой области стала известна информация о наличии у 82-летнего пенсионера, проживающего в Краснодарском крае, на счете в банке более 200 тыс. долларов.

«Располагая персональными данными пожилого человека и имея поддельный паспорт на его имя, один из злоумышленников перевел на другой счет денежные средства в размере 100 тысяч долларов США, а впоследствии обналичил их», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.



Спустя пару месяцев злоумышленники решили снять со счета пенсионера оставшуюся сумму. К тому времени полицейские уже знали, что данные пожилого человека используются мошенниками. Как только один из подозреваемых продемонстрировал поддельный паспорт сотруднице банка и попросил перевести ему на счет оставшуюся сумму денег, она нажала тревожную кнопку. Исполнитель данной аферы был задержан сотрудниками на месте, а ее организатор — у себя дома спустя непродолжительное количество времени.

«Похищенные со счета банка денежные средства были возвращены потерпевшему. В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Елецкий городской суд Липецкой области для рассмотрения по существу», — добавила Ирина Волк.