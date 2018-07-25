Банк «Уралсиб» предложил предпринимателям онлайн-подачу документов для регистрации бизнеса в ФНС. Зарегистрировать ООО или ИП можно во всех регионах присутствия банка, воспользовавшись бесплатным сервисом на сайте. Новая опция разработана совместно с компанией «1C-Старт».

Информация в сервисе регистрации бизнеса вводится только один раз, все документы создаются по новым формам (Р11001, Р21001 и др). Подтверждение факта регистрации бизнеса пользователь получит онлайн в личном кабинете. При офлайн-варианте подачи документов, сервис дает возможность распечатать готовые документы и предоставить их в налоговую самостоятельно, говорится в сообщении кредитной организации.

Кроме того, предприниматели, зарегистрировавшие бизнес с помощью сервиса Банка «Уралсиб», в течение 3-х месяцев после регистрации могут воспользоваться пакетом услуг «Начни с нуля» с годом бесплатного обслуживания.