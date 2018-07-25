На портале Новости.Mail.Ru в разделе «Курсы» в режиме реального времени представлены актуальные цены десяти основных криптовалют: биткоин, bitcoin cash, ethereum и ethereum classic, dash, monerо, litecoin, IOTA, NEO и XRP по отношению к доллару США.

«Тема криптовалют стала очень популярной у наших читателей. Естественно, мы не могли не отреагировать на запрос аудитории и решили добавить эту информацию на наш ресурс», – цитирует Cionlife официальное сообщение от Mail.Ru Group.

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