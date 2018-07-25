Британская платформа онлайн-банкинга Wirex добавила в листинг криптовалюту Ripple (XRP).

Как сообщили представители Wirex, ripple заслужила репутацию недорогого и стабильного альткоина. При этом, если другие криптовалюты зависят от курса биткоина, то этого нельзя сказать о ripple.

Также, с помощью приложения Wirex пользователям доступна конвертация XRP в фиатные валюты, а также обмен на более чем 50 альткоинов. Wirex также поддерживет дебетовые и кредитные карты.