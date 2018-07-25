Криптовалютный стартап Ripple сообщил в отчете о резком падении прибыли от продажи XRP во втором квартале относительно трех первых месяцев текущего года. Ему удалось продать XRP на 75,53 млн долларов, в то время как в предыдущем квартале этот показатель равнялся 167,7 млн долларов – падение составило 54,96%.

Прямые продажи подразделения XRP II, которые также учитываются при подсчете этого значения, составили 16,87 млн долларов. Программируемые продажи XRP, то есть продажи, осуществляемые сторонними сервисами, при этом составили 56,66 млн долларов, сообщает Ttrcoin .

Несмотря на эти показатели, Ripple называет второй квартал «лучшим в своей истории», по крайней мере по числу новых клиентов. Снижение прибыли во многом было связано с падением широкого рынка криптовалют, отмечает компания.

Также Ripple сообщил, что за последний квартал изъял из своего эскроу-хранилища 3 млрд XRP, однако 2,7 млрд XRP были возвращены.

Компания отмечает, что успешный квартал на фоне снижения курса криптовалюты «подчеркивает независимость XRP от Ripple».