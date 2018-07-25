Российские власти рассматривают несколько вариантов для финансирования Фонда развития, в том числе кредит или выпуск специальных облигаций, заявил ТАСС министр экономического развития Максим Орешкин.

«Здесь именно форму нужно подбирать, этим будет заниматься Минфин. Все формы обсуждаются. Сейчас Минфин будет смотреть, какой инструмент лучше взять — простой кредит или специальный выпуск облигаций сделать. То, что они точно не хотят (и что я полностью поддерживаю), — это брать уже существующие еврооблигации и их под это дело использовать. Это будет специальный инструмент, в какой форме — посмотрим», — сказал он.

«У нас есть задача создать новый Фонд развития. Мы говорили о том, что это 0,5% ВВП в год. Понятно, что основную роль здесь сыграет внутренний долговой рынок. Но, конечно, нельзя отмахиваться от тех инструментов, которые эффективны и выгодны, — это АБИИ (Азиатский банк инфраструктурных инвестиций) и банк БРИКС. Соответственно, все эти инструменты нужно использовать ровно в той степени, в которой это будет выгодно для России», — добавил он.



В конце июня замглавы Минфина Сергей Сторчак говорил, что РФ будет занимать средства для Фонда развития инфраструктуры на внутреннем рынке и у банков развития. Правительство создает Фонд развития инфраструктуры, в который будут направляться дополнительные заимствования в размере до 0,5% ВВП в год. Планируется, что объем этих заимствований на шесть лет составит 3,5 трлн рублей. По задумке властей, фонд позволит запустить ключевые инфраструктурные проекты в области цифровой экономики и поддержать развитие малого и среднего предпринимательства.