После заседания совета директоров Банка России в ближайшую пятницу ключевая ставка сохранится на уровне 7,25%, считают опрошенные Банки.ру эксперты. Показатель остается неизменным с конца марта. Аналитики отмечают, что предстоящее заседание по вопросам денежно-кредитной политики не является опорным: решение регулятора не будет дополняться докладом и пресс-конференцией главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

По словам начальника казначейства СДМ-Банка Эдуарда Лушина, предпосылок для снижения ставки сейчас нет. «Озвученные решения правительства, в том числе по повышению НДС с 1 января 2019 года (законопроект уже принят Госдумой), не дают пространства для снижения ставки в данный момент. Резкий всплеск цен на бензин нашел отражение в инфляции производителей, однако озвученный таргет в 4% по инфляции ЦБ РФ не изменит. Внешние риски сохраняются: санкции, снижение цен на сырье или резкий рост цен на них, торговые войны, геополитические конфликты, усиление оттоков инвестиций с развивающихся рынков», — перечисляет эксперт.

По словам заместителя начальника центра экономического прогнозирования Газпромбанка Максима Петроневича, сейчас экономика демонстрирует устойчивый рост, темпы которого после пересмотра данных по промышленности устойчиво составляют 2—3%. Рост кредитования реального сектора в целом соответствует росту ВВП, что говорит об отсутствии сигналов о необходимости смягчения условий.

Больше самого решения по ставке аналитиков интересует комментарий Банка России, особенно по вопросу роста цен. Причем на динамику этого показателя будет влиять не только повышение НДС. Среди проинфляционных факторов — рост тарифов естественных монополий, а также увеличение объемов потребительского кредитования .

«Возможное усиление инфляции — повод для осторожного подхода к изменению параметров денежно-кредитной политики», — подчеркивает аналитик Хоум Кредит Банка Станислав Дужинский. По его словам, российский регулятор может отказаться от снижения ставки вплоть до конца года. Если же Банк России решится на это, показатель уменьшится не больше чем на 25 базисных пунктов.

Аналогичной позиции придерживаются и в Бинбанке. «Мы оцениваем вероятность еще одного снижения ставки в этом году как низкую. В случае нейтрализации риск-премии на российские активы на фоне улучшения отношений Запад — РФ, сохранения инфляции ниже 4%, а также, что наиболее важно, отсутствия существенного всплеска в инфляционных ожиданиях в ходе подготовки к налоговой реформе допускаем снижение ставки до 7% в декабре 2018 года», — отмечает главный аналитик Бинбанка Антон Покатович.

Рассчитывать на повышение ключевого показателя тоже не стоит. «В условиях низкого доверия к цели по инфляции ЦБ не может после снижения ставки сразу перейти к циклу повышения. Это было бы крайне дестабилизирующим для экономики», — поясняет руководитель центра макроэкономического анализа Альфа-Банка Наталия Орлова.

Эксперты предполагают, что регулятор выдержит паузу до осени и потом, оценив последствия от реализации мер бюджетной политики, экономические показатели и геополитическую обстановку, примет решение о дальнейших изменениях. По мнению управляющего директора по розничным продуктам Абсолют Банка Антона Павлова, осенью можно ожидать скорее изменения вниз, чем вверх, так как Центробанк взял курс на повышение доступности кредитных продуктов.

Руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский также не ждет повышения ставки: экономика России не нуждается в ужесточении денежно-кредитной политики, а реальный уровень инфляции, даже с учетом ожидаемого роста, вряд ли превысит значение 5% годовых.



Юлия КОШКИНА, Наталья СТРЕЛЬЦОВА, Banki.ru