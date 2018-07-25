Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Захарченко по трем эпизодам преступлений. Он обвиняется в получении двух взяток (статья 290 Уголовного кодекса РФ) и воспрепятствовании производству предварительного расследования (статья 294), говорится в сообщении СК.

По данным следствия, в 2014 году Захарченко и его сообщник — сотрудник правоохранительных органов — с целью последующего получения взятки инициировали проверки контролирующими органами ряда предприятий, принадлежащих предпринимателю, который занимается поставками продуктов и ресторанным бизнесом. Понимая, что в таких условиях бизнес вести будет невозможно, предприниматель вынужден был передать Захарченко и его сообщнику в качестве взятки 800 тыс. долларов за совершение действий по службе в пользу взяткодателя. При этом первоначально соучастники требовали передать им 5 млн долларов США.

В 2015 году Захарченко и его сообщник за общее покровительство потребовали от того же предпринимателя 50-процентную скидочную карту сети ресторанов. Используя карту, Захарченко сэкономил более 3 млн рублей при оплате счетов в этих ресторанах, которые посещал регулярно. В среднем счет за одно посещение заведения составлял 80 тыс. рублей, соответственно, Захарченко получал скиду в 40 тыс. рублей. В одном случае 50-процентная скидка в ресторане достигла 135 тыс. рублей.

По данным следствия, в 2016 году Захарченко, используя свое служебное положение, воспрепятствовал следствию и предупредил свою знакомую о предстоящем обыске по уголовному делу о мошенничестве, организовав вывоз всех документов и оргтехники, чтобы предотвратить их изъятие.

Как ранее поясняло ТАСС со ссылкой на материалы дела, «в январе 2016 года Захарченко получил сведения о проведении обыска в квартире финансового директора Нота-Банка Галины Марчуковой и предупредил ее о предстоящих оперативно-разыскных мероприятиях в связи с расследованием уголовного дела по уклонению клиента банка — ОАО «Электрозавод» от уплаты налогов».

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.



Также продолжается расследование других эпизодов получения взяток Дмитрием Захарченко. Сообщник обвиняемого находится в розыске.