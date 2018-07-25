Совокупный кредитный портфель российских банков, раскрывающих свою отчетность, в июне увеличился на 349,9 млрд рублей, или 0,7%, до 48,7 трлн рублей, свидетельствуют данные финансового рейтинга Банки.ру.

С начала 2018 года сумма выданных кредитов выросла на 5,9%, или 2,71 трлн рублей, а за 12 месяцев, прошедших с 1 июля 2017 года, — на 10,1%, или 4,45 трлн. При этом пять крупнейших кредитных портфелей на рынке за полгода прибавили более 4 трлн рублей, а за 12 месяцев — почти 6 трлн.

Наиболее существенно в июне вырос кредитный портфель Сбербанка (на 182,6 млрд рублей, или 1,1%), в основном за счет кредитов физлицам на срок свыше трех лет и корпоративных кредитов на срок от года.

Доля пяти крупнейших кредитных портфелей в общей массе увеличилась за 12 месяцев с 61,9% до 68,5% (на 1 января 2018 года этот показатель составлял 63,4%). Доля 100 крупнейших кредитных портфелей в общем объеме изменилась за 12 месяцев менее существенно, увеличившись с 96,1% до 97,4% (на 1 января 2018 года этот показатель составлял 96,9%).

Корпоративный кредитный портфель банковского сектора в июне увеличился на 109,2 млрд рублей, или 0,3%, с начала года — на 1,59 трлн рублей, или 4,7%, за 12 месяцев (без учета банков, не раскрывавших отчетность) — на 2,33 трлн, или 7%. Объем портфеля кредитов, выданных юрлицам пятью крупнейшими корпоративными кредиторами, вырос за месяц на 0,7%, с начала года — на 7,9%, за год — на 13,6% (в денежном выражении — на 174,3 млрд, 1,79 трлн и 2,9 трлн рублей соответственно).

По динамике в июне из крупнейших банков, помимо Сбербанка и ВТБ, выделяются Московский Кредитный Банк, санируемый Бинбанк и АБ «Россия».

Отрицательную динамику корпоративного кредитного портфеля в прошедшем месяце показали 225 действующих на 1 июля 2018 года кредитных организаций, у 34 из них сокращение превысило 10%.

Крупнейшее сокращение корпоративного кредитного портфеля в июне показала НКО — центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (73,9 млрд рублей, или 6,6%) при общем хорошем росте этого показателя на более длинной «дистанции».

Совокупный розничный кредитный портфель российских банков в июне 2018 года вырос на 1,8%, или 240,7 млрд рублей, согласно данным финансового рейтинга Банки.ру; с начала года — на 9,2%, или 1,12 трлн рублей; за 12 месяцев (без учета банков, не раскрывавших отчетность) — на 19%, или 2,12 трлн.

Объем портфеля кредитов, выданных физическим лицам пятью крупнейшими розничными кредиторами, вырос за месяц на 2,2%, с начала года — на 15,1%, за 12 месяцев — на 26,5% (в денежном выражении — на 190,7 млрд, 1,17 трлн и 1,87 трлн рублей соответственно).

Положительную динамику розничного кредитного портфеля в июне показали 233 банка, у 34 из них рост за месяц превысил 10%. Наибольшее увеличение в очередной раз показал Сбербанк (на 119 млрд рублей, или 2,2%, за месяц). С большим отрывом от него второе место занял ВТБ.

По данным ЦБ, с начала года в розничном кредитовании стабильно растут ипотека , необеспеченные потребительские ссуды , автокредиты . При этом наблюдается улучшение качества совокупного розничного кредитного портфеля.

Наибольшее сокращение розничного кредитного портфеля в прошедшем месяце показали банк «Экспресс-Волга» (на 1,6 млрд рублей, или 28,3%) и Кредит Европа Банк (на 1,4 млрд, или 2,4%).

