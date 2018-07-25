Конкурсный управляющий Татфондбанка АСВ выставило на торги имущество банка общей стоимостью около 9,3 млн рублей. Это 16 банкоматов Nautilus Hyosung Monymax 5600 стоимостью 5,2 млн рублей; три банкомата Wincor Nixdorf ProCash 2000xe, два банкомата Wincor Nixdorf ProCash 2050xe, два банкомата Wincor Nixdorf ProCash и Wincor Nixdorf ProCash 2150xe, стоимостью 4,1 млн рублей.

Как сообщает TatCenter , торги состоятся с 14 декабря 2018 года по 13 февраля 2019 года на электронной площадке Агентства по госзаказу Республики Татарстан.