Торги будут проводиться два месяца.
Конкурсный управляющий Татфондбанка АСВ выставило на торги имущество банка общей стоимостью около 9,3 млн рублей. Это 16 банкоматов Nautilus Hyosung Monymax 5600 стоимостью 5,2 млн рублей; три банкомата Wincor Nixdorf ProCash 2000xe, два банкомата Wincor Nixdorf ProCash 2050xe, два банкомата Wincor Nixdorf ProCash и Wincor Nixdorf ProCash 2150xe, стоимостью 4,1 млн рублей.
Как сообщает TatCenter, торги состоятся с 14 декабря 2018 года по 13 февраля 2019 года на электронной площадке Агентства по госзаказу Республики Татарстан.
Оценить:
Нет комментариев