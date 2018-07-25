на Банки.ру и заработать на этом.

Финансовый супермаркет Банки.ру объявляет о старте акции «Дружи выгодно! Расскажи другу про ОСАГО» .

Акция дает пользователям портала возможность проинформировать своих друзей и знакомых об удобствах сервиса «е-ОСАГО» на Банки.ру и заработать на этом.

Для участия в акции необходимо:

• авторизоваться или зарегистрироваться на Банки.ру;

• на странице акции получить уникальную ссылку на калькулятор ОСАГО;

• поделиться этой ссылкой в соцсетях, мессенджерах или по e-mail.

За каждую покупку электронного полиса ОСАГО , совершенную по данной ссылке через сервис Банки.ру, пользователю будут начислены 300 бонусов. Бонусы можно конвертировать в «живые» деньги и вывести на карту или счет мобильного телефона (1 бонус равен 1 рублю).

Сроки проведения акции — с 23 июля по 31 августа 2018 года.

«Мы проводим акцию не только для того, чтобы еще раз напомнить нашим пользователям о современном и удобном сервисе «е-ОСАГО»