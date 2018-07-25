Минтруд предлагает увеличить пособие по безработице для граждан предпенсионного возраста, обязать работодателей оплачивать их ежегодную диспансеризацию и проработать вопрос об уголовной ответственности для работодателей, увольняющих сотрудников старше 60 и 55 лет (для мужчин и женщин соответственно). Предложения содержатся в проекте плана по созданию условий для повышения уровня пенсионного обеспечения граждан, разработанного Минтрудом (есть у РБК ).

В Минтруде РБК подтвердили разработку документа. «С учетом предварительных итогов общественного обсуждения и результатов совместной работы с федеральными органами власти Минтруд подготовил проект плана создания условий для повышения уровня пенсионного обеспечения граждан», — сообщили в ведомстве. Там подчеркнули, что заинтересованы услышать мнения профсоюзов и работодателей. «Минтруд России представит им проект плана уже в июле. Ожидаем, что социальные партнеры дадут предложения к проекту плана», — добавили в министерстве.

Проект документа будет рассмотрен 27 июля на заседании рабочих групп Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК), сообщили РБК в секретариате комиссии. РТК — это координационный орган, в работе которого участвуют представители правительства, работодателей и профсоюзов.

Минтруд до конца года проработает вопрос об усилении ответственности, вплоть до уголовной, для работодателей, увольняющих работников предпенсионного возраста. Это позволит защитить трудовые права работников предпенсионного возраста, «не допустить увольнений и отказов в приеме на работу по мотивам, не связанным с профессиональными качествами» и добиться «искоренения стереотипов и предвзятого отношения», говорится в документе.



Также министерство разработает проект закона, обязывающего работодателей информировать службы занятости об увольнении каждого сотрудника предпенсионного возраста по инициативе работодателя или соглашению сторон, следует из документа. С таким предложением ранее выступила партия «Единая Россия». Согласно проекту плана, Минтруд внесет законопроект в правительство в ноябре 2018 года.

В регионах с октября 2018 года будут запущены программы содействия занятости, следует из документа.

Роструд к маю 2019 года разработает дополнительные онлайн-сервисы для работодателей и граждан старших возрастов. Для предпенсионеров в госинспекциях труда будут созданы горячие линии по вопросам соблюдения их трудовых прав.

Минтруд предлагает выплачивать повышенное пособие по безработице предпенсионерам, которые не смогут найти или сохранить работу. Указанный законопроект министерство рассчитывает представить в правительство уже в ноябре, чтобы с 2019 года начать выплаты пособия в повышенном размере.

В апреле Минтруд представил законопроект об увеличении максимального размера пособия до уровня прожиточного минимума, одновременно сократив продолжительность выплат. Максимальный размер пособия по безработице сейчас составляет 4 900 рублей, минимальный — 850 рублей. Параметры пособия не менялись с 2009 года и сейчас в несколько раз меньше прожиточного минимума (11 163 рубля).

Минтруд совместно с Минфином разработает законопроект о проведении ежегодной диспансеризации граждан предпенсионного возраста за счет средств работодателя. Согласно плану, проект закона должен быть подготовлен уже в августе 2018 года.