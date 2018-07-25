Министерство спорта России и Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) заключили соглашение о сотрудничестве, сообщает ТАСС .

По словам министра спорта Павла Колобкова, с представителями малого и среднего бизнеса планируется совершенствовать механизмы частных инвестиций в спорт. И прежде всего - в массовый спорт.

При этом, будет создана рабочая группа для анализа ситуации на рынке. Также будут проходить обучающие мероприятия в регионах, проработка вопроса совершенствования законодательства в части поддержки малому и среднему бизнесу в сфере физической культуры и спорта, добавил генеральный директор корпорации МСП Александр Браверман.

Соглашение определяет порядок взаимодействия сторон в вопросах разработки механизмов поддержки малого и среднего бизнеса в спортивной отрасли, а также направления совместной работы по популяризации предпринимательства в сфере физической культуры и спорта, создания условий для занятий спортом для всех категорий населения.