Обновленные поправки Минфина в закон «Об ОСАГО», цель которых — переход к индивидуальному тарифообразованию, во вторник получили все заинтересованные ведомства, пишут «Ведомости».

Сейчас цена ОСАГО определяется исходя из базового тарифа (это 3 432—4 118 рублей) с поправкой на стаж и возраст водителя, число страховых случаев (коэффициент бонус-малус — скидки за безаварийную езду и надбавки за устроенные им аварии), регион (определяется по месту регистрации владельца автомобиля) и мощность двигателя.

Документ отменяет два самых спорных коэффициента — мощности и региональный. Вместо них на стоимость полиса будет влиять стиль вождения — нарушение правил, резкость торможения и перестроения, частота и длительность использования машины, скорость движения и др. Фиксировать их будут в том числе с использованием установленных на автомобиле телематических устройств, следует из поправок.

Еще одна новация — переход на разные типы полисов с разными лимитами выплат. Поправки содержат три варианта: нынешние 400 тыс. рублей за вред имуществу и 500 тыс. рублей — за вред жизни и здоровью или по 1 млн либо 2 млн рублей (оформить полис с большими выплатами можно только с согласия страховщика).



Автомобилисты смогут приобретать ОСАГО сразу на три года (сейчас не больше года) — в этом страховщик отказать не сможет, следует из поправок Минфина.

Банк России приступит к реформированию системы ОСАГО летом текущего года, говорил в середине мая зампред ЦБ Владимир Чистюхин. По его словам, первый этап реформирования , который намечен на лето 2018 года, подразумевает изменения в рамках полномочий ЦБ: расширение тарифного коридора вверх и вниз на 20%, увеличение числа градаций в коэффициенте «возраст/стаж» (с 5 до 50) и реформирование коэффициента «бонус-малус» (КБМ будет устанавливаться раз в год и при задвоении трактоваться в пользу потребителя).

Второй этап — законодательные изменения, касающиеся возможности для страховых компаний устанавливать более индивидуальный тариф. «Эти меры направлены на защиту потребителя, на установление справедливой цены для каждого водителя по принципу, что каждый отвечает сам за себя», — пояснил Чистюхин.

Изменение территориальных коэффициентов на первом этапе не предполагается, отмечал он.

Также мегарегулятор планирует создать реестр агентов ОСАГО и повысить требования к их квалификации. Это необходимо для введения персонифицированного тарифа. Также на втором этапе Банк России может установить верхнюю границу тарифа, чтобы избежать получения страховщиком сверхприбыли.

Введение этих новшеств, по мнению Чистюхина, приведет к отмене «Единого агента», который сейчас действует в 16 регионах.

Третий этап, который возможен не ранее 2020 года, предполагает полный отказ от коэффициентов и освобождение тарифа.