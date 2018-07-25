Массового выхода нерезидентов из российских облигаций федерального займа не наблюдается. Об этом заявил глава департамента внешнего долга Минфина Константин Вышковский в интервью агентству Bloomberg, на которое ссылается ТАСС.

«Никакого массового выхода иностранцев из ОФЗ не наблюдается. Ситуация стабильная. Это подтверждается в том числе результатами сегодняшних аукционов», — сказал Вышковский.

Ранее в среду Минфин разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26223 (с погашением 28 февраля 2024 года) на всю сумму предложения — 20 млрд рублей со средневзвешенной доходностью выпуска 7,69% годовых. При этом спрос на аукционе превысил предложение более чем втрое и достиг 64,384 млрд рублей. По словам Вышковского, почти треть поданных заявок на аукционе классических ОФЗ-ПД выпуска 26223 была от нерезидентов.



Доля нерезидентов на российском рынке ОФЗ, по данным ЦБ РФ, в июне 2018 года упала до 28,2% с 30,5% в мае. При этом доля иностранных инвесторов в ОФЗ стала снижаться после введения США новых антироссийских санкций: на 1 апреля доля нерезидентов в российских ОФЗ достигала максимума за историю статистики, которая ведется с января 2012 года, и составляла 34,5%. На 1 июля 2018 года она опустилась до минимума с февраля 2017 года. Так, по итогам июня номинальный объем ОФЗ, принадлежащий нерезидентам, составил 1,98 трлн рублей при общем объеме рынка на уровне более 7,03 трлн рублей, следует из данных ЦБ РФ.