Микрофинансовая организация МФК «Домашние деньги» допустила новый технический дефолт, не выплатив инвесторам положенные по согласованному плану реструктуризации деньги, пишет «Коммерсант».



«Домашние деньги» объявили о «неисполнении обязательств перед владельцами» реструктурированных облигаций «из-за отсутствия денежных средств в необходимом объеме». Компания не смогла погасить часть номинальной стоимости облигаций и выплатить купонный доход по ним на сумму 90,5 млн рублей. Таким образом, МФК допустила очередной технический дефолт по своим ценным бумагам.

Чтобы дефолт не стал реальным, у компании есть 10 рабочих дней на погашение своих обязательств. Впрочем, у компании могут возникнуть проблемы с выплатами и в этот период. Как утверждают владельцы облигаций со ссылкой на представителей компании, у нее есть задолженность по налоговым платежам, из-за которой ее счета периодически блокируются налоговыми органами.

В предыдущий раз «Домашние деньги» допустили технический дефолт, не выкупив предъявленные по оферте облигации на сумму 840 млн рублей по выпуску общим объемом 1,25 млрд рублей. Тогда в МФО заявили, что такое решение было принято, поскольку большую часть этих бумаг «компания оценивает как спекулятивные инвестиции», так как в I квартале 2018 года котировки бумаг составляли 30–50% от номинала. Избежать реального дефолта МФК смогла, предложив в течение месяца инвесторам план реструктуризации обязательств .

Однако предложенные условия инвесторов не устроили, и план был утвержден лишь после увеличения купонного дохода и ежеквартальных погашений основного долга. В соответствии с утвержденным планом 24 июля компания должна была выплатить держателям 5% номинальной стоимости бумаг (62,5 млн рублей) и купонный доход (28 млн рублей). Полностью обязательства по выпуску должны быть погашены в 2022 году.

В «Домашних деньгах» уверяют, что в отведенный срок реализуют долговой портфель, на который уже есть покупатели, и выполнят обязательства. Однако эксперты считают условия реструктуризации неподъемными для МФК и отмечают, что держатели могут воспользоваться правом досрочного требования о погашении облигаций.