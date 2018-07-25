По итогам первого полугодия 2018 года общий объем размещенных в российских банках вкладов физлиц вырос на 2,5% (без учета фактора валютной переоценки) и составил порядка 27 трлн рублей, при этом по итогам июня объем вкладов населения в российской банковской системе увеличился на 1,1%, свидетельствуют данные Банка России.

Лидерами по приросту средств физических лиц по итогам первой половины 2018 года в абсолютном выражении среди всех кредитных организаций стали в основной массе банки с госучастием: ВТБ (плюс 2,9 трлн рублей, или 477,5%; рост в основном обусловлен завершением процедуры присоединения банка ВТБ 24 к материнскому банку), Сбербанк (плюс 227,8 млрд, или 1,9%), Газпромбанк (плюс 68,9 млрд, или 8,6%), Альфа-Банк — единственный частный в топ-пятерке (плюс 65,6 млрд, или 8,1%), Россельхозбанк (плюс 65,3 млрд рублей, или 7,8%).

Список лидеров по месячной динамике привлеченных вкладов населения составляют Сбербанк (плюс 138,3 млрд рублей, или 1,2%), ВТБ (плюс 92,8 млрд, или 2,7%), Альфа-Банк (плюс 21,2 млрд, или 2,5%), Россельхозбанк (плюс 13,4 млрд, или 1,5%) и Совкомбанк (плюс 10,3 млрд рублей, или 3,2%).

Наибольшее сокращение объема депозитов физлиц в абсолютном выражении по итогам первой половины года показал банк «Траст» — минус 37,4 млрд рублей, или 36,3%. Заметное снижение показателя продемонстрировали и другие кредитные организации, проходящие процедуру финансового оздоровления: Бинбанк (минус 23,6 млрд рублей, или 4,8%), «Российский Капитал» (минус 22,3 млрд, или 16,6%), Азиатско-Тихоокеанский Банк (минус 11,6 млрд, или 18,8%), Балтинвестбанк (минус 10,6 млрд рублей, или 47,3%).



По итогам июня наиболее существенный отток средств физических лиц показали банк «Россия» (минус 24,3 млрд рублей, или 19,2%), Бинбанк (минус 13,5 млрд, или 2,8%), «РосКап» (минус 5,4 млрд, или 4,6%), «Траст» (минус 4,2 млрд рублей, или 6,1%) и Росгосстрах Банк (минус 2,4 млрд, или 3,5%).