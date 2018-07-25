Криптовалютная биржа Coinbase, сотрудничая с лондонским стартапом WeGift, запускает новую функцию, которая позволит клиентам осуществлять вывод своих криптовалютных активов через цифровые подарочные карты более чем 120 ретейлеров.

Изначально программа будет доступна для жителей Великобритании, Испании, Франции, Италии, Нидерландов и Австралии, но в будущем компания намеревается расширить ее и на другие страны.

Таким образом, заявляет Coinbase, у клиентов появится новая возможность для расходования своих криптовалютных активов и реализации их стоимости путем покупки материальных товаров или услуг, сообщает Ttrcoin .