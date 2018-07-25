Американская криптовалютная биржа Coinbase после независимого внутреннего расследования пришла к выводу, что сотрудники компании не осуществляли инсайдерской торговли bitcoin cash, в которой их подозревали.

Как напомнает Anycoin , в декабре 2017 года предприниматель и криптоэнтузиаст Альберт Реншоу обнаружил возможное доказательство инсайдерской торговли bitcoin cash из-за резкого роста криптовалюты до официального объявления о добавлении актива на Coinbase и GDAX.

Глава Coinbase Брайан Армстронг тогда заявил, что работникам биржи было запрещено торговать bitcoin cash или раскрывать непубличную информацию о запуске нового продукта в течение месяца, и пообещал рассмотреть ситуацию и уволить виновных.