Швейцарское подразделение входящей в «Большую четверку» аудиторской компании PricewaterhouseCoopers (PwC) проведет аудит блокчейн-проекта Tezos, который год назад привлек 232 млн долларов инвестиций в ходе ICO.

В Tezos Foundation утверждают заказали проведение аудиорской проверки для обеспечения «наивысшей степени честности в выполнении миссии поддержки протокола, экосистемы и сообщества Tezos».

При этом, представитель «большой четверки» аудиторских компаний впервые оценит работу блокчейн-компании, сообщает Anycoin .