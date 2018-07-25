Специалисты PwC проанализируют финансы и операции проекта.
Швейцарское подразделение входящей в «Большую четверку» аудиторской компании PricewaterhouseCoopers (PwC) проведет аудит блокчейн-проекта Tezos, который год назад привлек 232 млн долларов инвестиций в ходе ICO.
В Tezos Foundation утверждают заказали проведение аудиорской проверки для обеспечения «наивысшей степени честности в выполнении миссии поддержки протокола, экосистемы и сообщества Tezos».
При этом, представитель «большой четверки» аудиторских компаний впервые оценит работу блокчейн-компании, сообщает Anycoin.
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